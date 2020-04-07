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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92979 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102018 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 104132 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Венедиктова взяла на контроль дела о насилии в отношении детей в детдомах

Венедиктова взяла на контроль дела о насилии в отношении детей в детдомах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заслушали информацию о состоянии досудебного расследования и судебного разбирательства по уголовным производствам о правонарушениях, совершенных в отношении детей, устроенных в государственные учреждения и семейные формы воспитания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что руководство Офиса Генерального прокурора взяло на личный контроль производства по фактам совершения насильственных преступлений в отношении детей, устроенных в государственные учреждения, детские дома семейного типа, приемные семьи и семьи патронатных воспитателей. Среди самых распространенных из них - изнасилование, сексуальное насилие, растление, причинение телесных повреждений и применение психологического насилия.

"Прокуратура должна сосредоточить внимание на защите детей-потерпевших, особенно тех, которые подвергаются насилию, находясь под опекой государства. Мы будем контролировать расследование каждого преступления в отношении детей, лишенных родительской опеки. Их безопасность и справедливость в отношении них - наша особая зона ответственности. Если вместо реабилитации и тепла дети получают побои и изнасилования - прокуратура должна реагировать самым жестким образом. Мы должны сейчас провести ревизию всех подобных дел и проверить, должным ли образом правоохранительная система срабатывает в каждом конкретном случае", - отметила Ирина Венедиктова.

Сообщается, что в настоящее время в органах прокуратуры расширены полномочия подразделений защиты прав детей и противодействия насилию. Они получили задание проанализировать, изымались ли на время расследований пострадавшие дети из учреждений, отстранялись ли от должностей лица, подозревавшиеся в противоправных действиях в отношении воспитанников. Также будут изучены приговоры в таких процессах, в частности то, лишались ли лица, которые совершали преступления против детей, права в дальнейшем с ними работать.

Напомним, в Украине за прошлый год 6 000 детей стали жертвами преступлений.

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