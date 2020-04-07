Венедиктова взяла на контроль дела о насилии в отношении детей в детдомах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заслушали информацию о состоянии досудебного расследования и судебного разбирательства по уголовным производствам о правонарушениях, совершенных в отношении детей, устроенных в государственные учреждения и семейные формы воспитания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Отмечается, что руководство Офиса Генерального прокурора взяло на личный контроль производства по фактам совершения насильственных преступлений в отношении детей, устроенных в государственные учреждения, детские дома семейного типа, приемные семьи и семьи патронатных воспитателей. Среди самых распространенных из них - изнасилование, сексуальное насилие, растление, причинение телесных повреждений и применение психологического насилия.
"Прокуратура должна сосредоточить внимание на защите детей-потерпевших, особенно тех, которые подвергаются насилию, находясь под опекой государства. Мы будем контролировать расследование каждого преступления в отношении детей, лишенных родительской опеки. Их безопасность и справедливость в отношении них - наша особая зона ответственности. Если вместо реабилитации и тепла дети получают побои и изнасилования - прокуратура должна реагировать самым жестким образом. Мы должны сейчас провести ревизию всех подобных дел и проверить, должным ли образом правоохранительная система срабатывает в каждом конкретном случае", - отметила Ирина Венедиктова.
Сообщается, что в настоящее время в органах прокуратуры расширены полномочия подразделений защиты прав детей и противодействия насилию. Они получили задание проанализировать, изымались ли на время расследований пострадавшие дети из учреждений, отстранялись ли от должностей лица, подозревавшиеся в противоправных действиях в отношении воспитанников. Также будут изучены приговоры в таких процессах, в частности то, лишались ли лица, которые совершали преступления против детей, права в дальнейшем с ними работать.
Напомним, в Украине за прошлый год 6 000 детей стали жертвами преступлений.