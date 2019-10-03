В Україні за добу сталося 142 природні пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. За минулу добу станом на сьогоднішній ранок в Україні зафіксовано 142 пожежі на відкритих територіях. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"По пожежах, які виникли на відкритих територіях, їх за минулу добу 142, а з початку року 52 543. Це і природні екосистеми, і смітники, торф’яники і чагарники", - повідомили у пресцентрі.
Нагадаємо, щонайменше по 4 жовтня в Україні утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 3 жовтня по Україні пройдуть дощі, місцями гроза.