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В Україні за добу сталося 142 природні пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. За минулу добу станом на сьогоднішній ранок в Україні зафіксовано 142 пожежі на відкритих територіях. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В Україні за добу сталося 142 природні пожежі

"По пожежах, які виникли на відкритих територіях, їх за минулу добу 142, а з початку року 52 543. Це і природні екосистеми, і смітники, торф’яники і чагарники", - повідомили у пресцентрі.

Нагадаємо, щонайменше по 4 жовтня в Україні утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, 3 жовтня по Україні пройдуть дощі, місцями гроза.

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