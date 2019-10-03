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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 17099 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Сьогодні по Україні пройдуть дощі, місцями гроза

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Україні у четвер, 3 жовтня, місцями дощитиме, повітря вдень прогріється до 25 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Сьогодні по Україні пройдуть дощі, місцями гроза

За даними синоптиків, 3 жовтня у західних областях хмарно, помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на Волині, Львівщині та Карпатах 11-13°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у Житомирській, Вінницькій, місцями Київській та Черкаській областях вдень короткочасний дощ, подекуди гроза; вітер переважно південний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, у східних областях 4-9° тепла, вдень 20-25°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на жовтень.

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