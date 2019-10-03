Сегодня по Украине пройдут дожди, местами гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Украине в четверг, 3 октября, местами дожди, воздух днем прогреется до 25 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, 3 октября в западных областях облачно, умеренные дожди, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 8-13°, днем 14-19°, на Волыни, во Львовской области и Карпатах 11-13°.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях днем кратковременный дождь, местами гроза; ветер преимущественно южный, 7-12 м/с; температура ночью 9-14°, в восточных областях 4-9° тепла, днем 20-25°.
Напомним, синоптики дали прогноз на октябрь.