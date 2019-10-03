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В Украине за сутки произошло 142 природных пожара

Киев • УНН

 • 15347 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. За прошедшие сутки по состоянию на сегодняшнее утро в Украине зафиксировано 142 пожара на открытых территориях. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Украине за сутки произошло 142 природных пожара

"По пожарам, возникшим на открытых территориях, их за минувшие сутки 142, а с начала года 52 543. Это и природные экосистемы, и свалки, торфяники и кустарники", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, по меньшей мере по 4 октября в Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 3 октября в Украине пройдут дожди, местами гроза.

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