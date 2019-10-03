В Украине за сутки произошло 142 природных пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. За прошедшие сутки по состоянию на сегодняшнее утро в Украине зафиксировано 142 пожара на открытых территориях. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По пожарам, возникшим на открытых территориях, их за минувшие сутки 142, а с начала года 52 543. Это и природные экосистемы, и свалки, торфяники и кустарники", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, по меньшей мере по 4 октября в Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 3 октября в Украине пройдут дожди, местами гроза.