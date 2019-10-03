Попередження про пожежонебезпеку оголосили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Щонайменше по 4 жовтня в Україні утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на попередження від ДСНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалювання листя і сухої трави: медик розповів, як вберегтися від токсичного диму
"За даними Укргідрометцентру, 3-4 жовтня у більшості районів східних, південних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської областей та Криму утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - вказали у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 3 жовтня по Україні пройдуть дощі, місцями гроза.