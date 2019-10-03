Предупреждение о пожароопасности объявлено в Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сжигание листьев и сухой травы: медик рассказал, как уберечься от токсичного дыма

"По данным Укргидрометцентра, 3-4 октября в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Крыма сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - указали в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 3 октября в Украине пройдут дожди, местами гроза.