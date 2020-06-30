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В Україні з початку року в дитячих садках створено понад 2 тисячі нових місць

В Україні з початку року в дитячих садках створено понад 2 тисячі нових місць

Київ • УНН

 • 10259 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Станом на червень цього року у дитячих садках створено 2396 додаткових місць. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.

“Один з основних пріоритетів Міністерства – це якісна та доступна дошкільна освіта. Ми розуміємо, що у густонаселених регіонах є нестача місць у дитсадках, тому продовжуємо працювати над розширенням мережі закладів дошкільної освіти. З початку 2020 року було створено більш ніж 2 тисячі місць, які забезпечать доступ до дитсадків за місцем проживання дитини. МОН продовжує сприяти створенню нових місць шляхом реорганізації дитсадків, відкриття додаткових груп та реконструювання існуючих закладів”, – зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Повідомляється, що якісна і доступна дошкільна освіта – один із пріоритетів Міністерства освіти і науки, тож МОН сприяє розширенню мережі дитячих садків. Додаткові місця у дитсадках було створено шляхом:

• реорганізації закладів освіти зі створенням дошкільних відділень – 4
• заклади, 301 місце;
• відкриття приватних дитячих садків – 27 закладів, 1084 місце;
• реконструювання дитячих садків – 7 закладів, 345 місць;
• відкриття дитсадків у пристосованих приміщеннях – 7 закладів, 151 місце;
• відкриття додаткових груп у функціонуючих дитсадках – 22 групи, 445 місць;
• відкриття груп із короткотривалим перебуванням дітей – 5 груп, 70 місць.

Найбільше додаткових місць для дітей дошкільного віку у 2020 році створено у:

• Запорізькій області – 435 місць;
• Києві – 435 місць;
• Київській області – 345 місць;
• Тернопільській області – 330 місць;
• Львівській області – 195 місць.

Нагадаємо, у МОН спростували перехід на дистанційну форму навчання з нового навчального року.

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