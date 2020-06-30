В Украине с начала года в детских садах создано более 2 тысяч новых мест
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. По состоянию на июнь этого года в детских садах создано 2396 дополнительных мест. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Один из основных приоритетов Министерства - это качественное и доступное дошкольное образование. Мы понимаем, что в густонаселенных регионах есть нехватка мест в детских садах, поэтому продолжаем работать над расширением сети учреждений дошкольного образования. С начала 2020 года были созданы более чем 2000 мест, которые обеспечат доступ в детсады по месту жительства ребенка. МОН продолжает способствовать созданию новых мест путем реорганизации детских садов, открытие дополнительных групп и реконструкции существующих заведений", - отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.
Сообщается, что качественная и доступная дошкольное образование - один из приоритетов Министерства образования и науки, поэтому МОН расширению сети детских садов. Дополнительные места в детсадах было создано путем:
• реорганизации учебных заведений с созданием дошкольных отделений - 4
• учреждения, 301 место;
• открытие частных детских садов - 27 заведений, 1084 место;
• реконструкции детских садов - 7 заведений, 345 мест;
• открытие детсадов в приспособленных помещениях - 7 заведений, 151 место;
• открытие дополнительных групп в функционирующих детских садах - 22 группы, 445 мест;
• открытие групп с кратковременным пребыванием детей - 5 групп, 70 мест.
Больше всего дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 2020 году создано в:
• Запорожской области - 435 мест;
• Киеве - 435 мест;
• Киевской области - 345 мест;
• Тернопольской области - 330 мест;
• Львовской области - 195 мест.
Напомним, в МОН опровергли переход на дистанционную форму обучения с нового учебного года.