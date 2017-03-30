В Україні є перше рішення суду про конфіскацію коштів політичних партій - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Україні є перше рішення суду про конфіскацію коштів політичних партій. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, анонсуючи брифінг з цього приводу, передає УНН.
“В Україні є перше рішення суду про конфіскацію коштів політичної партії”, — пише пресс-служба, повідомляючи, що саме це стане темою завтрашнього брифінгу о 12 годині, який проведе голова НАЗК Наталія Корчак.
При цьому у НАЗК не уточнили, про яку партію і яке рішення суду піде мова.
В той же час нагадаємо, як повідомляв УНН, 2 березня керівник департаменту з питань запобігання політичній корупції НАЗК Роман Смик спрогнозував, що “Опозиційний блок” отримує державне фінансування, адже рішення про надання коштів на фінансування статутної діяльності цієї політичної сили було прийнято того ж дня на засіданні НАЗК.