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В Україні є перше рішення суду про конфіскацію коштів політичних партій - НАЗК

В Україні є перше рішення суду про конфіскацію коштів політичних партій - НАЗК

Київ • УНН

 • 18040 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. В Україні є перше рішення суду про конфіскацію коштів політичних партій. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, анонсуючи брифінг з цього приводу, передає УНН.

“В Україні є перше рішення суду про конфіскацію коштів політичної партії”, — пише пресс-служба, повідомляючи, що саме це стане темою завтрашнього брифінгу о 12 годині, який проведе голова НАЗК Наталія Корчак.

При цьому у НАЗК не уточнили, про яку партію і яке рішення суду піде мова.

В той же час нагадаємо, як повідомляв УНН, 2 березня керівник департаменту з питань запобігання політичній корупції НАЗК Роман Смик спрогнозував, що “Опозиційний блок” отримує державне фінансування, адже рішення про надання коштів на фінансування статутної діяльності цієї політичної сили було прийнято того ж дня на засіданні НАЗК.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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