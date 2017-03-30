В Украине есть первое решение суда о конфискации средств политических партий

"В Украине есть первое решение суда о конфискации средств политической партии", - пишет пресс-служба, сообщая, что именно это станет темой завтрашнего брифинге в 12:00, который проведет председатель агентства Наталья Корчак.

При этом в пресс-службе не уточнили, о какой партии и какое решение суда пойдет речь.

В то же время напомним, как сообщал УНН, 2 марта руководитель департамента по предупреждению политической коррупции НАПК Роман Смык спрогнозировал, что "Оппозиционный блок" получает государственное финансирование, ведь решение о выделении средств на финансирование уставной деятельности этой политической силы было принято в тот же день на заседании НАПК.