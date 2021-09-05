В Україні вже 2,297 млн випадків COVID-19, за добу - 1 379
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,297 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 вересня, — понад 1,3 тисячі, значне зменшення проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому майже 900 осіб, що трохи вище рівня дня напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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“За добу 04 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 102 медпрацівників — 28)”, — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано — 899 осіб;
◾️ летальних випадків — 17;
◾️ одужало — 407 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР — 16 146 осіб,
◾️ методом ІФА — 2 788 осіб,
◾️ експрес-тестами — 16 011 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло — 2 297 534 особи;
◾️ одужало — 2 212 720 осіб;
◾️ летальних випадків — 53 983;
◾️ проведено ПЛР-тестувань — 12 097 306.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Усі області наразі перебувають у “зеленій” зоні. Однак епідеміологічні показники, станом на 2 вересня, у деяких регіонах поза межами норми (понад 50%).
У Луганській області спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих на COVID-19. Наразі цей показник в регіоні становить 75,8%. У Львівській області динаміка COVID-госпіталізацій становила 54,4%. Також динаміка рівня госпіталізацій перевищує норму і в Одеській області — 70,2%. У Херсонській області цей показник — 56,2%.