В Україні вже 2,297 млн випадків COVID-19, за добу - 1 379

КИЇВ. 5 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,297 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 вересня, — понад 1,3 тисячі, значне зменшення проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому майже 900 осіб, що трохи вище рівня дня напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.