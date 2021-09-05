В Украине уже 2,297 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 379

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,297 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 сентября, - более 1,3 тысячи, значительное уменьшение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом почти 900 человек, что несколько выше уровня дня накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.