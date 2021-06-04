В Україні вже 2,211 млн випадків COVID-19, за добу - 2 266

"4 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2266 нових випадків захворювання на COVID-19", - повідомив МОЗ.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 963 особи;



летальних випадків – 95;



одужало – 8 291 особу;



добу протестовано: методом ПЛР – 28 696 осіб, методом ІФА – 11 858 осіб, експрес-тестами – 20 767 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 211 683 осіб;



одужало – 2 080 382 особи;



летальних випадків – 51 054;



проведено ПЛР-тестувань – 10 290 345.



Деталі

Серед захворілих за минулу добу - 82 дитини та 20 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

Випадків/щеплень (1 доза):



місто Київ – 566/6 101



Вінницька область – 22/3 348



Волинська область – 75/962



Дніпропетровська область – 156/4 109



Донецька область – 79/575



Житомирська область – 49/1 269



Закарпатська область – 8/404



Запорізька область – 230/1 955



Івано-Франківська область – 26/341



Київська область – 145/4 226



Кіровоградська область – 15/137



Луганська область – 24/368



Львівська область – 81/830



Миколаївська область – 79/1 864



Одеська область – 79/1 012



Полтавська область – 41/5 565



Рівненська область – 105/1 204



Сумська область – 70/1 707



Тернопільська область – 33/271



Харківська область – 60/4 603



Херсонська область – 64/1 573



Хмельницька область – 51/1 751



Черкаська область – 61/264



Чернівецька область – 54/617



Чернігівська область – 93/1 812



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "жовтій" зоні. Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко припускає можливість послаблення карантину влітку в разі стабілізації ситуації з COVID-19. За його словами, в Україні вже є карантинна, пандемічна втома: “Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення”.