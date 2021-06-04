В Україні вже 2,211 млн випадків COVID-19, за добу - 2 266
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,211 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 червня, - майже 2,3 тисячі, що дещо менше, ніж попереднього дня. При цьому летальних випадків за добу знову менше, ніж напередодні - 95. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"4 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2266 нових випадків захворювання на COVID-19", - повідомив МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 963 особи;
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- летальних випадків – 95;
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- одужало – 8 291 особу;
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- добу протестовано: методом ПЛР – 28 696 осіб, методом ІФА – 11 858 осіб, експрес-тестами – 20 767 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 211 683 осіб;
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- одужало – 2 080 382 особи;
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- летальних випадків – 51 054;
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- проведено ПЛР-тестувань – 10 290 345.
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Деталі
Серед захворілих за минулу добу - 82 дитини та 20 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.
Випадків/щеплень (1 доза):
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- місто Київ – 566/6 101
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- Вінницька область – 22/3 348
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- Волинська область – 75/962
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- Дніпропетровська область – 156/4 109
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- Донецька область – 79/575
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- Житомирська область – 49/1 269
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- Закарпатська область – 8/404
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- Запорізька область – 230/1 955
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- Івано-Франківська область – 26/341
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- Київська область – 145/4 226
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- Кіровоградська область – 15/137
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- Луганська область – 24/368
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- Львівська область – 81/830
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- Миколаївська область – 79/1 864
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- Одеська область – 79/1 012
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- Полтавська область – 41/5 565
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- Рівненська область – 105/1 204
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- Сумська область – 70/1 707
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- Тернопільська область – 33/271
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- Харківська область – 60/4 603
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- Херсонська область – 64/1 573
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- Хмельницька область – 51/1 751
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- Черкаська область – 61/264
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- Чернівецька область – 54/617
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- Чернігівська область – 93/1 812
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "жовтій" зоні. Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко припускає можливість послаблення карантину влітку в разі стабілізації ситуації з COVID-19. За його словами, в Україні вже є карантинна, пандемічна втома: “Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення”.