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В Украине уже 2,211 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 266

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,211 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 июня - почти 2,3 тысячи, что несколько меньше, чем в предыдущий день. При этом летальных случаев за сутки снова меньше, чем накануне - 95. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

В Украине уже 2,211 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 266

"4 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2266 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщил Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 963 человека;
  • летальных исходов - 95;
  • выздоровели - 8291 человека;
  • сутки протестировано: методом ПЦР - 28 696 человек, методом ИФА - 11 858 человек, экспресс-тестами - 20 767 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 211 683 человек;
  • выздоровели - 2 080 382 лица;
  • летальных исходов - 51 054;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 290 345.

Детали

Среди заболевших за минувшие сутки - 82 ребенка и 20 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Случаев/прививок (1 доза):

  • Киев - 566/6 101
  • Винницкая область - 22/3 348
  • Волынская область - 75/962
  • Днепропетровская область - 156/4 109
  • Донецкая область - 79/575
  • Житомирская область - 49/1 269
  • Закарпатская область - 8/404
  • Запорожская область - 230/1 955
  • Ивано-Франковская область - 26/341
  • Киевская область - 145/4 226
  • Кировоградская область - 15/137
  • Луганская область - 24/368
  • Львовская область - 81/830
  • Николаевская область - 79/1 864
  • Одесская область - 79/1 012
  • Полтавская область - 41/5 565
  • Ровенская область - 105/1 204
  • Сумская область - 70/1 707
  • Тернопольская область - 33/271
  • Харьковская область - 60/4 603
  • Херсонская область - 64/1 573
  • Хмельницкая область - 51/1 751
  • Черкасская область - 61/264
  • Черновицкая область - 54/617
  • Черниговская область - 93/1 812

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных.

Глава Минздрава Виктор Ляшко допускает возможность ослабления карантина летом в случае стабилизации ситуации с COVID-19. По его словам, в Украине уже есть карантинная, пандемическая усталость: "Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".

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