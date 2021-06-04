В Украине уже 2,211 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 266

"4 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2266 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщил Минздраве.

Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 963 человека;



летальных исходов - 95;



выздоровели - 8291 человека;



сутки протестировано: методом ПЦР - 28 696 человек, методом ИФА - 11 858 человек, экспресс-тестами - 20 767 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 211 683 человек;



выздоровели - 2 080 382 лица;



летальных исходов - 51 054;



проведено ПЦР-тестов - 10 290 345.



Детали

Среди заболевших за минувшие сутки - 82 ребенка и 20 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Случаев/прививок (1 доза):



Киев - 566/6 101



Винницкая область - 22/3 348



Волынская область - 75/962



Днепропетровская область - 156/4 109



Донецкая область - 79/575



Житомирская область - 49/1 269



Закарпатская область - 8/404



Запорожская область - 230/1 955



Ивано-Франковская область - 26/341



Киевская область - 145/4 226



Кировоградская область - 15/137



Луганская область - 24/368



Львовская область - 81/830



Николаевская область - 79/1 864



Одесская область - 79/1 012



Полтавская область - 41/5 565



Ровенская область - 105/1 204



Сумская область - 70/1 707



Тернопольская область - 33/271



Харьковская область - 60/4 603



Херсонская область - 64/1 573



Хмельницкая область - 51/1 751



Черкасская область - 61/264



Черновицкая область - 54/617



Черниговская область - 93/1 812



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных.

Глава Минздрава Виктор Ляшко допускает возможность ослабления карантина летом в случае стабилизации ситуации с COVID-19. По его словам, в Украине уже есть карантинная, пандемическая усталость: "Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".