В Украине уже 2,211 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 266
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,211 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 июня - почти 2,3 тысячи, что несколько меньше, чем в предыдущий день. При этом летальных случаев за сутки снова меньше, чем накануне - 95. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"4 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2266 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщил Минздраве.
Также за минувшие сутки:
-
- госпитализировано - 963 человека;
-
- летальных исходов - 95;
-
- выздоровели - 8291 человека;
-
- сутки протестировано: методом ПЦР - 28 696 человек, методом ИФА - 11 858 человек, экспресс-тестами - 20 767 человек.
-
За все время пандемии в Украине:
-
- заболело - 2 211 683 человек;
-
- выздоровели - 2 080 382 лица;
-
- летальных исходов - 51 054;
-
- проведено ПЦР-тестов - 10 290 345.
-
Детали
Среди заболевших за минувшие сутки - 82 ребенка и 20 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.
Случаев/прививок (1 доза):
-
- Киев - 566/6 101
-
- Винницкая область - 22/3 348
-
- Волынская область - 75/962
-
- Днепропетровская область - 156/4 109
-
- Донецкая область - 79/575
-
- Житомирская область - 49/1 269
-
- Закарпатская область - 8/404
-
- Запорожская область - 230/1 955
-
- Ивано-Франковская область - 26/341
-
- Киевская область - 145/4 226
-
- Кировоградская область - 15/137
-
- Луганская область - 24/368
-
- Львовская область - 81/830
-
- Николаевская область - 79/1 864
-
- Одесская область - 79/1 012
-
- Полтавская область - 41/5 565
-
- Ровенская область - 105/1 204
-
- Сумская область - 70/1 707
-
- Тернопольская область - 33/271
-
- Харьковская область - 60/4 603
-
- Херсонская область - 64/1 573
-
- Хмельницкая область - 51/1 751
-
- Черкасская область - 61/264
-
- Черновицкая область - 54/617
-
- Черниговская область - 93/1 812
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных.
Глава Минздрава Виктор Ляшко допускает возможность ослабления карантина летом в случае стабилизации ситуации с COVID-19. По его словам, в Украине уже есть карантинная, пандемическая усталость: "Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".