В Україні вже 15 регіонів відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 9 жовтня до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізації (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) віднесено:



Дніпропетровську область - 67,3%,



Донецьку область - 69,1%,



Житомирську область - 72,4%,



Запорізьку область - 75,7%,



Луганську область - 70,1%,



Львівську область - 62,4%,



Чернівецьку область - 70,5%.



Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) фіксують в наступних областях:



Київській - 52,5%,



Полтавській - 50,2%,



Рівненській - 74,9%,



Сумській - 59,5%,



Харківській - 53,5%,



Херсонській - 65,4%.



Також через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:



Тернопільська область - 20,3%;



Хмельницька область - 21,1%.



Найвищий рівень захворюваності зафіксували в Чернівецькій та Луганській області - 768, Херсонській - 496, Харківській - 482.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,529 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 жовтня, — понад 15,9 тисячі, що трохи менше показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, з них отримали одну дозу – 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 578 790 щеплень.