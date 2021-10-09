В Україні вже 15 регіонів відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Україні 15 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 9 жовтня до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізації (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) віднесено:
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- Дніпропетровську область - 67,3%,
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- Донецьку область - 69,1%,
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- Житомирську область - 72,4%,
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- Запорізьку область - 75,7%,
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- Луганську область - 70,1%,
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- Львівську область - 62,4%,
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- Чернівецьку область - 70,5%.
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Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) фіксують в наступних областях:
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- Київській - 52,5%,
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- Полтавській - 50,2%,
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- Рівненській - 74,9%,
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- Сумській - 59,5%,
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- Харківській - 53,5%,
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- Херсонській - 65,4%.
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Також через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:
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- Тернопільська область - 20,3%;
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- Хмельницька область - 21,1%.
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Найвищий рівень захворюваності зафіксували в Чернівецькій та Луганській області - 768, Херсонській - 496, Харківській - 482.
Додамо
В Україні зафіксовано вже 2,529 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 жовтня, — понад 15,9 тисячі, що трохи менше показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, з них отримали одну дозу – 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 578 790 щеплень.