В Україні вже 15 регіонів відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Україні 15 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Деталі

За даними МОЗ, станом на 9 жовтня до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізації (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) віднесено:

  • Дніпропетровську область - 67,3%,
  • Донецьку область - 69,1%,
  • Житомирську область - 72,4%,
  • Запорізьку область - 75,7%,
  • Луганську область - 70,1%,
  • Львівську область - 62,4%,
  • Чернівецьку область - 70,5%.

Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) фіксують в наступних областях:

  • Київській - 52,5%,
  • Полтавській - 50,2%,
  • Рівненській - 74,9%,
  • Сумській - 59,5%,
  • Харківській - 53,5%,
  • Херсонській - 65,4%.

Також через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:

  • Тернопільська область - 20,3%;
  • Хмельницька область - 21,1%.

Найвищий рівень захворюваності зафіксували в Чернівецькій та Луганській області - 768, Херсонській - 496, Харківській - 482.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,529 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 жовтня, — понад 15,9 тисячі, що трохи менше показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, з них отримали одну дозу – 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 578 790 щеплень.

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