В Украине уже 15 регионов соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Украине 15 областей из-за повышенной динамики госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и высокого коэффициента выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 9 октября к "оранжевой" зоне эпидемической опасности по уровню госпитализации (норма для региона "зеленой" зоны - ≤60 на 100 000 населения) отнесено:
-
- Днепропетровскую область - 67,3%,
-
- Донецкую область - 69,1%,
-
- Житомирскую область - 72,4%,
-
- Запорожскую область - 75,7%,
-
- Луганскую область - 70,1%,
-
- Львовскую область - 62,4%,
-
- Черновицкую область - 70,5%.
-
В то же время высокий уровень госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны - не более 50% больных) фиксируют в следующих областях:
-
- Киевской - 52,5%,
-
- Полтавской - 50,2%,
-
- Ровенской - 74,9%,
-
- Сумской - 59,5%,
-
- Харьковской - 53,5%,
-
- Херсонской - 65,4%.
-
Также из-за повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования (норма для региона "зеленой" зоны - ≤20%) "оранжевой" зоне также отвечают:
-
- Тернопольская область - 20,3%;
-
- Хмельницкая область - 21,1%.
-
Самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Черновицкой и Луганской области - 768, Херсонской - 496, Харьковской - 482.
Добавим
В Украине зафиксировано уже 2,529 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 октября, - более 15,9 тысячи, что чуть меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 3,5 тысячи человек, что на уровне показателя предыдущего дня.
С начала прививочной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу - 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 578 790 прививок.