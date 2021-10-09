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В Украине уже 15 регионов соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 25335 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Украине 15 областей из-за повышенной динамики госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и высокого коэффициента выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 9 октября к "оранжевой" зоне эпидемической опасности по уровню госпитализации (норма для региона "зеленой" зоны - ≤60 на 100 000 населения) отнесено:

  • Днепропетровскую область - 67,3%,
  • Донецкую область - 69,1%,
  • Житомирскую область - 72,4%,
  • Запорожскую область - 75,7%,
  • Луганскую область - 70,1%,
  • Львовскую область - 62,4%,
  • Черновицкую область - 70,5%.

В то же время высокий уровень госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны - не более 50% больных) фиксируют в следующих областях:

  • Киевской - 52,5%,
  • Полтавской - 50,2%,
  • Ровенской - 74,9%,
  • Сумской - 59,5%,
  • Харьковской - 53,5%,
  • Херсонской - 65,4%.

Также из-за повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования (норма для региона "зеленой" зоны - ≤20%) "оранжевой" зоне также отвечают:

  • Тернопольская область - 20,3%;
  • Хмельницкая область - 21,1%.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Черновицкой и Луганской области - 768, Херсонской - 496, Харьковской - 482.

Добавим

В Украине зафиксировано уже 2,529 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 октября, - более 15,9 тысячи, что чуть меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 3,5 тысячи человек, что на уровне показателя предыдущего дня.

С начала прививочной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу - 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 578 790 прививок.

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