Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні вже майже 7,5 мільйонів

Цитата

"148 735 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 08 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 73 961 людина, повністю імунізовані - 74 774 людини", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Протягом доби працювали 962 мобільні бригади, 3 153 пункти щеплення та 350 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

За даними KSE на 28 вересня, найвищі показники за рівнем щеплень демонструє Київ, де вже 36% дорослих жителів вакциновані повністю. В цілому в Україні на 28 вересня були вакциновані принаймні однією дозою 22% дорослого населення.