Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине уже почти 7,5 миллионов

Цитата
“148 735 Люди вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 08 октября 2021 года. Одну дозу получили 73 961 человек, полностью иммунизированные-74 774 человека”, — говорится в сообщении.
Детали
В течение суток работали 962 мобильные бригады, 3 153 пункта прививки и 350 центров вакцинации.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
По данным KSE на 28 сентября, самые высокие показатели по уровню прививок демонстрирует Киев, где уже 36% взрослых жителей вакцинированы полностью. В целом в Украине на 28 сентября были вакцинированы по крайней мере одной дозой 22% взрослого населения.