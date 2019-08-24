В Україні вперше за часи новітньої історії провели вогневі випробування ступеня ракети-носія
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні, вперше за часи її новітньої історії, провели вогневі випробування ступеня ракети-носія, а саме - класу "Циклон-4". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КБ "Південне".
“23 серпня, напередодні 28-ї річниці Незалежності нашої країни, вперше за часи її новітньої історії, були проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому - відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу “Циклон-4”, спроектований КБ “Південне” та виготовлений на Південмаші", - вказали у конструкторському бюро.
Як зазначається, це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія “Циклон-4” - саме він буде працювати безпосередньо у космосі та виводити супутники в цільову точку.
"Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня вмикався п’ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ “Південне". Випробування визнано успішними! По закінченню проведення всього обсягу випробувань ми представимо більш детальний звіт”, - додали у КБ.
У конструкторському бюро зауважили, що до складу третього ступеня РН “Циклон-4” входить рідинний ракетний двигун РД-861К, призначений для створення тяги та маневрування. Також основні конструкторські рішення закладено до складу другого ступеня нової ракети-носія “Циклон-4М”.
Нагадаємо, у квітні ракета Antares, розроблена за участю України, стартувала до МКС.