В Украине впервые за время новейшей истории провели огневые испытания ступени ракеты-носителя
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Украине, впервые за время ее новейшей истории, провели огневые испытания ступени ракеты-носителя, а именно - класса "Циклон-4". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КБ "Южное".
"23 августа, накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное" и изготовленной на Южмаше", - указали в конструкторском бюро.
Как отмечается, это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.
"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное". Испытания признаны успешными! По окончанию проведения всего объема испытаний мы представим более подробный отчет", - добавили в КБ.
В конструкторском бюро отметили, что в состав третьей степени РН "Циклон-4" входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования. Также основные конструкторские решения заложены в состав второй ступени новой ракеты-носителя "Циклон-4М".
Напомним, в апреле ракета Antares, разработанная при участии Украины, стартовала к МКС.