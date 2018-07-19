В Україні вперше відбудеться міжнародний марафон ветеранів

Так, в суботу відбудуться спільні заходи Федерації легкої атлетики України та Національної ради спортивної реабілітації захисників України.

У рамках заходу відбудуться:



змагання з бігу на 400 м та 1500 м серед учасників бойових дій, які отримали поранення в АТО;



урочиста церемонія підписання офіційного меморандуму про співпрацю між Федерацією легкої атлетики України та Національною радою спортивної реабілітації захисників України;



офіційне оголошення про проведення у 2018 році першого в Україні марафону міжнародного формату серед ветеранів війни, в якому братимуть участь ветерани України, США, Великої Британії, Литви, Данії та інших країн.



Нагадаємо, у державному бюджеті на 2018 рік передбачено 167,5 млн грн для оздоровлення ветеранів війни та осіб з інвалідністю у чотирьох санаторіях, які належить до сфери управління Міністерства соціальної політики.



