В Украине впервые состоится международный марафон ветеранов

Так, в субботу состоятся совместные мероприятия Федерации легкой атлетики Украины и Национального совета спортивной реабилитации защитников Украины.

В рамках мероприятия состоятся:



соревнования по бегу на 400 м и 1500 м среди участников боевых действий, получивших ранения в АТО;



торжественная церемония подписания официального меморандума о сотрудничестве между Федерацией легкой атлетики Украины и Национальным советом спортивной реабилитации защитников Украины;



официальное объявление о проведении в 2018 году первого в Украине марафона международного формата среди ветеранов войны, в котором примут участие ветераны Украины, США, Великобритании, Литвы, Дании и других стран.



Напомним, в государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 167,5 млн грн для оздоровления ветеранов войны и лиц с инвалидностью в четырех санаториях, относится к сфере управления Министерства социальной политики.



