В Украине впервые состоится международный марафон ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В субботу, 21 июля, учредят первый международный марафон ветеранов войны в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины, передает УНН.
Так, в субботу состоятся совместные мероприятия Федерации легкой атлетики Украины и Национального совета спортивной реабилитации защитников Украины.
В рамках мероприятия состоятся:
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- соревнования по бегу на 400 м и 1500 м среди участников боевых действий, получивших ранения в АТО;
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- торжественная церемония подписания официального меморандума о сотрудничестве между Федерацией легкой атлетики Украины и Национальным советом спортивной реабилитации защитников Украины;
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- официальное объявление о проведении в 2018 году первого в Украине марафона международного формата среди ветеранов войны, в котором примут участие ветераны Украины, США, Великобритании, Литвы, Дании и других стран.
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Напомним, в государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 167,5 млн грн для оздоровления ветеранов войны и лиц с инвалидностью в четырех санаториях, относится к сфере управления Министерства социальной политики.