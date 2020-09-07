В Україні влітку зареєстрували шлюб понад 50 тисяч пар

"Влітку 2020 року більш ніж 59 тисяч пар зареєстрували шлюб в органах державної реєстрації актів цивільного стану України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед лідерів за кількістю одружень – місто Київ (6 594 шлюби), Дніпропетровська (4 910 шлюбів), Львівська (4 303 шлюби), Харківська (4 206 шлюбів) та Одеська (3 934 шлюби) області.

Нагадаємо, найближчими роками зареєструвати шлюб онлайн буде неможливо, і для цього треба приходити особисто, щоб у подальшому не було суперечок щодо того, чи було одруження, чи ні.