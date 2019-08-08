В Україні визначили двух найкращих легкоатлетів липня
Київ • УНН
КИЇВ 8 серпня. УНН. Юлію Левченко і Михайла Кохана визнано найкращими легкоатлетами липня в Україні. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ, передає УНН.
Юлія Левченко перемогла на молодіжному чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту і виконала олімпійський норматив (1,97 м), а також виграла командний чемпіонат України (1,96 м) і була четвертою на етапі “Діамантової ліги” у Лозанні (1,94 м).
Михайло Кохан переміг на юніорському чемпіонаті Європи з рекордом континенту U20 з метання молота і найкращим результатом світового сезону U20 (84,73 м).
Голосування відбувалося серед трьох категорій: експерти (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ і вболівальники. Голоси кожної категорії враховувалися як третина від усіх голосів.