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В Україні визначили двух найкращих легкоатлетів липня

В Україні визначили двух найкращих легкоатлетів липня

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КИЇВ 8 серпня. УНН. Юлію Левченко і Михайла Кохана визнано найкращими легкоатлетами липня в Україні. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ, передає УНН.

Юлія Левченко перемогла на молодіжному чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту і виконала олімпійський норматив (1,97 м), а також виграла командний чемпіонат України (1,96 м) і була четвертою на етапі “Діамантової ліги” у Лозанні (1,94 м).

Михайло Кохан переміг на юніорському чемпіонаті Європи з рекордом континенту U20 з метання молота і найкращим результатом світового сезону U20 (84,73 м).

Голосування відбувалося серед трьох категорій: експерти (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ і вболівальники. Голоси кожної категорії враховувалися як третина від усіх голосів.

Українські Національні Новини

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