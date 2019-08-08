В Украине определили двух лучших легкоатлетов июля
Киев • УНН
КИЕВ 8 августа. УНН. Юлию Левченко и Михаил Кохан признаны лучшими легкоатлетами июля в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ, передает УНН.
Юлия Левченко победила на молодежном чемпионате Европы по прыжкам в высоту и выполнила олимпийский норматив (1,97 м), а также выиграла командный чемпионат Украины (1,96 м) и была четвертой на этапе “Бриллиантовой лиги” в Лозанне (1,94 м ).
Михаил Кохан победил на юниорском чемпионате Европы по рекордом континента U20 по метанию молота и лучшим результатом мирового сезона U20 (84,73 м).
Голосование проходило среди трех категорий: эксперты (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой категории учитывались трети от всех голосов.