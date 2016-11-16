В Україні відсутній соціальний попит на здоров'я – В.Тихонов
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Україні потрібно створити умови для того, щоб з’явився соціальний попит на здоров’я, який сьогодні майже відсутній. Про це в інтерв’ю УНН розповів з лікар-рентгенолог, спеціаліст з лікування онкології різних локацій, завідуючий амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимир Тихонов.
“Потрібно зазначити, що з боку міністерства задекларовано "роботу над змінами", "роботу над розвитком", але ні про які реальні кроки не йдеться. Якщо взяти світовій досвід, то він довів, що найкраще лікування раку — це його профілактика. Але профілактику не можна ініціювати "згори", як наказ по міністерству. Треба створити умови для того, щоб з’явився соціальний попит на здоров’я, який, на жаль, сьогодні майже відсутній”, — сказав В.Тихонов.
Окрім того, він зазначив, що з точки зору фінансів, безперечно, програми профілактики будуть в рази дешевшими, ніж лікування одного хворого з пізньою стадією раку.
“З точки зору держаних фінансів, то лікування одного хворого на рак III-ї чи IV-ї стадії обійдеться бюджету дорожче, ніж десятки тих, кому програма раннього виявлення раку допомогла вчасно почати лікування. А ще є економічні аспекти, в яких треба враховувати вклад в економіку пацієнта, який поборов захворювання та повністю повернувся до нормального життя”, — сказав В.Тихонов.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, профілактувати захворювання легше і в десятки разів дешевше, ніж потім його лікувати.
За словами О.Мусія, в Україні відсутня система профілактики через не реформовану систему охорони здоров’я.
Також нагадаємо, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, в Україні потрібно створити систему заходів профілактики захворювань на основі досвіду іноземних країн.