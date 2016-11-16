В Украине отсутствует социальный спрос на здоровье - В.Тихонов

"Нужно отметить, что со стороны министерства задекларировано" работу над изменениями "," работу над развитием ", но ни о каких реальных шагах речь не идет. Если взять мировой опыт, то он доказал, что лучшее лечение рака - это его профилактика. Но профилактику нельзя инициировать "сверху", как приказ по министерству. Надо создать условия для того, чтобы появился социальный спрос на здоровье, который, к сожалению, сегодня почти отсутствует ", - сказал В.Тихонов.

Кроме того, он отметил, что с точки зрения финансов, безусловно, программы профилактики будут в разы дешевле, чем лечение одного больного с поздней стадией рака.

"С точки зрения государственных финансов, то лечение одного больного раком III-й или IV-й стадии обойдется бюджету дороже, чем десятки тех, кому программа раннего выявления рака помогла вовремя начать лечение. А еще экономические аспекты, в которых надо учитывать вклад в экономику пациента, что поборол заболевания и полностью вернулся к нормальной жизни ", - сказал В.Тихонов.

Напомним, как сообщал УНН, профилактировать заболевания легче и в десятки раз дешевле, чем потом его лечить .

По словам О.Мусия, в Украине отсутствует система профилактики через не реформированную систему здравоохранения .

Также напомним, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний на основе опыта зарубежных стран .