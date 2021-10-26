В Україні в рік вилучають близько тисячі одиниць травматичної та стартової зброї, переробленої під бойову

Деталі

За словами Клименка, в Україні недостатньо врегульовані питання, пов’язані з обігом зброї, а також з обігом її частин, адже дуже часто правоохоронці стикаються із тим, що під час скоєння злочинів використовується зброя, зібрана кустарно з елементів різних видів зброї. А розповсюдження стартової або ж шумової зброє залишається поза правовим полем.

“При тому, що більшість пістолетів, виготовлених у Туреччині - Zoraki, Ekol або Stalker, які переробляються для пострілу бойовими набоями. Щороку з незаконного обігу ми вилучаємо близько тисячі таких одиниць зброї”, — повідомив Клименко.

Він також додав, що попри те, що цього року було обліковано на 24% менше кримінальних проваджень про незаконний обіг зброї, при цьому з обороту було вилучено на 500 одиниць вогнепальної зброї більше.

“Це 146 одиниць автоматичної зброї, 696 нарізної, 179 гранатометів і так далі. У 83% кримінальних проваджень особи отримали повідомлення про підозру. Завершено розслідування та надіслано до суду з обвинувальним актом майже 2000 тисячі таких фактів. В даний момент до кримінальної відповідальності притягується 2800 правопорушників, з яких вже взято під варту 300, а стосовно біль як 230 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту”, — повідомив Клименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Монастирський повідомив, коли чекати єдиний реєстр зброї

Окремо Клименко зупинився на торгівлі зброєю військовослужбовцями. Тільки в вересні цього року в Одеській області викрито факт збуту вогнепальної зброї та боєприпасів начальником складу артилерійського озброєння бригади морської піхоти.

“Тільки за 9 місяців цього року задокументовано понад 120 фактів вилучення зброї, боєприпасів та вибухових речовин у діючих військовослужбовців та колишніх учасників бойових дій”, — повідомив Клименко.

Додамо

Під час наради міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що нарізі міністерство працює з виробниками травматичної зброї над тим, щоб унеможливити її переробку на бойову.