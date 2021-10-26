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МВС працює з виробниками травматичної зброї над тим, щоб її неможливо було переробити на бойову

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство внутрішніх справ наразі працює з виробниками зброї, щоб травматичну зброю не можливо було переробити в бойову. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів, передає кореспондент УНН.

МВС працює з виробниками травматичної зброї над тим, щоб її неможливо було переробити на бойову

Цитата

“В нас є досить велика кількість стволів, так званої травматичної зброї, стартової зброї обіг якої також не врегульований достатнім чином. Тут також питання стоїть перед законодавцями. З нашого боку ми бачимо багато випадків з перероблення даної зброї на ту яка може бути бойовою”, — сказав Монастирський.

За його словами, ця проблема набуває з року в рік все більшого масштабу.

“Я хочу наголосити увагу правоохоронців, які присутні, на тому, щоб у першу чергу зупиняти цей обіг зброї. Крім того, звичайно ми зараз працюємо не тільки над профілактикою та документуванням тих правопорушень, які вчиняються, але над тим, щоб, наприклад, травматична зброя вироблялася таким чином, щоб вона не могла бути переробленою в бойову зброю. Ми зараз працюємо з виробниками зброї”, — розповів Монастирський.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України має намір до кінця року створити єдиний реєстр зброї.

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