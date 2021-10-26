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МВД работает с производителями травматического оружия над тем, чтобы его невозможно было переработать в боевое

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Министерство внутренних дел сейчас работает с производителями оружия, чтобы травматическое оружие невозможно было переработать в боевое. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время совместного совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов, передает корреспондент УНН.

МВД работает с производителями травматического оружия над тем, чтобы его невозможно было переработать в боевое

Цитата

“У нас достаточно большое количество стволов, так называемого травматического оружия, стартового оружия обращение которого также не урегулировано достаточным образом. Здесь также вопрос стоит перед законодателями. С нашей стороны мы видим много случаев по переработке данного оружия на то, которое может быть боевым”, — сказал Монастырский.

По его словам, эта проблема приобретает из года в год все больший масштаб.

“Я хочу отметить внимание присутствующих правоохранителей на том, чтобы в первую очередь останавливать этот оборот оружия. Кроме того, обычно мы сейчас работаем не только над профилактикой и документированием совершаемых правонарушений, но над тем, чтобы, например, травматическое оружие производилось таким образом, чтобы оно не могло быть переработанным в боевое оружие. Мы сейчас работаем с производителями оружия”, — рассказал Монастырский.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины намерено до конца года создать единый реестр оружия.

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