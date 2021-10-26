В Украине в год изымают около тысячи единиц травматического и стартового оружия, переделанного под боевое
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине правоохранители часто сталкиваются с фактами переделки сигнально-шумового или травматического оружия под боевые патроны. Ежегодно из оборота изымается около тысячи единиц такого огнестрельного оружия. Об этом на совместном совещании руководителей правоохранительных и других государственных органов сообщил руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.
Детали
По словам Клименко, в Украине недостаточно урегулированы вопросы, связанные с обращением оружия, а также с обращением его частей, ведь очень часто правоохранители сталкиваются с тем, что при совершении преступлений используется оружие, собранное кустарно из элементов разных видов оружия. А распространение стартового или шумового оружия остается вне правового поля.
"При том, что большинство пистолетов, изготовленных в Турции - Zoraki, Ekol или Stalker, которые перерабатываются для выстрела боевыми патронами. Ежегодно из незаконного обращения мы изымаем около тысячи таких единиц оружия”, - сообщил Клименко.
Он также добавил, что, несмотря на то, что в этом году было учтено на 24% меньше уголовных производств о незаконном обороте оружия, при этом из оборота было изъято на 500 единиц огнестрельного оружия больше.
“Это 146 единиц автоматического оружия, 696 нарезного, 179 гранатометов и так далее. В 83% уголовных производств лица получили уведомление о подозрении. Завершено расследование и направлено в суд с обвинительным актом почти 2000 тысяч таких фактов. В настоящее время к уголовной ответственности привлекается 2800 правонарушителей, из которых уже взято под стражу 300, а в отношении более 230 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста”, — сообщил Клименко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монастырский сообщил, когда ждать единый реестр оружия
Отдельно Клименко остановился на торговле оружием военнослужащими. Только в сентябре этого года в Одесской области разоблачен факт сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов начальником склада артиллерийского вооружения бригады морской пехоты.
"Только за 9 месяцев этого года задокументировано более 120 фактов изъятия оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ у действующих военнослужащих и бывших участников боевых действий", - сообщил Клименко.
Добавим
Во время совещания министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на сегодня министерство работает с производителями травматического оружия над тем, чтобы сделать невозможным его переделку на боевое.