Монастирський повідомив, коли чекати єдиний реєстр зброї

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 2870 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 60813 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 112616 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 97572 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 106659 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 81540 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 71553 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 155979 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86707 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 254602 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 30981 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 27731 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 26163 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 32097 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 14141 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 120772 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 155978 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 254601 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 426321 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 415442 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 25009 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 30826 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 31470 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32844 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82746 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Монастирський повідомив, коли чекати єдиний реєстр зброї

Київ • УНН

 • 18504 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський поставив завдання, щоб в Україні не пізніше початку наступного року запрацював реєстр зброї. Про це він повідомив під час спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів, передає кореспондент УНН.

Монастирський повідомив, коли чекати єдиний реєстр зброї

Цитата:

“Я поставив задачу, щоб до кінця цього року, максимум початку наступного року, в Україні запрацював реєстр зброї, повноцінний реєстр зброї, який, на жаль, не було створено за ці 33 роки Незалежності”, — сказав Монастирський.

Міністр звернувся до колег щодо можливості до кінця року хоча б в першому читанні проголосувати закон про обіг зброї.

“Також звертаюсь до колег, щоб ми могли до кінця року хоча б в першому читанні проголосувати закон про обіг зброї й далі рухатися до питання його прийняття у другому читанні”, — додав Монастирський.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко своєю чергою додав, що попри те, що цього року було обліковано на 24% менше кримінальних проваджень про незаконний обіг зброї, але водночас з обороту було вилучено на 500 одиниць вогнепальної зброї більше.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України має намір до кінця року створити єдиний реєстр зброї.

Додамо, що Верховна Рада у березні провалила голосування в першому читанні проекту закону № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, який серед іншого передбачав легалізацію обігу короткоствольної вогнепальної зброї. Відхилено було також пов’язаний законопроект № 4336 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07