Монастирський повідомив, коли чекати єдиний реєстр зброї

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“Я поставив задачу, щоб до кінця цього року, максимум початку наступного року, в Україні запрацював реєстр зброї, повноцінний реєстр зброї, який, на жаль, не було створено за ці 33 роки Незалежності”, — сказав Монастирський.

Міністр звернувся до колег щодо можливості до кінця року хоча б в першому читанні проголосувати закон про обіг зброї.

“Також звертаюсь до колег, щоб ми могли до кінця року хоча б в першому читанні проголосувати закон про обіг зброї й далі рухатися до питання його прийняття у другому читанні”, — додав Монастирський.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко своєю чергою додав, що попри те, що цього року було обліковано на 24% менше кримінальних проваджень про незаконний обіг зброї, але водночас з обороту було вилучено на 500 одиниць вогнепальної зброї більше.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України має намір до кінця року створити єдиний реєстр зброї.

Додамо, що Верховна Рада у березні провалила голосування в першому читанні проекту закону № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, який серед іншого передбачав легалізацію обігу короткоствольної вогнепальної зброї. Відхилено було також пов’язаний законопроект № 4336 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї".