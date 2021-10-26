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Монастырский сообщил, когда ждать единый реестр оружия

Киев • УНН

 • 18504 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский поставил задачу, чтобы в Украине не позднее начала следующего года заработал реестр оружия. Об этом он сообщил во время совместного совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов, передает корреспондент УНН.

Монастырский сообщил, когда ждать единый реестр оружия

Цитата:

"Я поставил задачу, чтобы до конца этого года, максимум начала следующего года, в Украине заработал реестр оружия, полноценный реестр оружия, который, к сожалению, не создан за эти 33 года Независимости", - сказал Монастырский.

Министр обратился к коллегам относительно возможности до конца года хотя бы в первом чтении проголосовать закон об обращении оружия.

"Также обращаюсь к коллегам, чтобы мы могли до конца года хотя бы в первом чтении проголосовать закон об обращении оружия и дальше двигаться к вопросу его принятия во втором чтении", - добавил Монастырский.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в свою очередь добавил, что несмотря на то, что в этом году было учтено на 24% меньше уголовных производств о незаконном обороте оружия, но в то же время из оборота было изъято на 500 единиц огнестрельного оружия больше.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины намерено до конца года создать единый реестр оружия.

Добавим, что Верховная Рада в марте провалила голосование в первом чтении проекта закона № 4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему", который среди прочего предусматривал легализацию оборота короткоствольного огнестрельного оружия. Отклонен был также связанный законопроект № 4336 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений Закона Украины "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему".

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