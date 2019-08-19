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В Україні утримається суха спекотна погода - синоптики

В Україні утримається суха спекотна погода - синоптики

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У найближчі три доби в Україні очікується суха спекотна погода, 21-22 серпня на півдні та сході країни до 35 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі три доби в Україні суха спекотна погода, лише в середу вдень на крайньому заході місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", - зазначили синоптики.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-18°, у південній частині до 21°; вдень 27-32°, 21-22 серпня на півдні та сході країни 33-35°, в четвер у західній частині 22-27°.

Нагадаємо, в Україні 19 серпня до 31 градуса тепла.

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