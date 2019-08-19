В Украине сохранится сухая жаркая погода - синоптики

"В ближайшие трое суток в Украине сухая жаркая погода, лишь в среду днем на крайнем западе местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - отметили синоптики.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-18°, в южной части до 21°; днем 27-32°, 21-22 августа на юге и востоке страны 33-35°, в четверг в западной части 22-27°.

Напомним, в Украине 19 августа до 31 градуса тепла.