В Украине сохранится сухая жаркая погода - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В ближайшие трое суток в Украине ожидается сухая жаркая погода, 21-22 августа на юге и востоке страны до 35 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в Украине сухая жаркая погода, лишь в среду днем на крайнем западе местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - отметили синоптики.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 12-18°, в южной части до 21°; днем 27-32°, 21-22 августа на юге и востоке страны 33-35°, в четверг в западной части 22-27°.
Напомним, в Украине 19 августа до 31 градуса тепла.