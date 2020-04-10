В Україні у лікарнях з COVID-19 перебувають 923 особи, в тому числі 42 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У лікарнях в Україні з діагнозом "коронавірусна хвороба" перебуває 923 особи, з них 42 дитини. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Госпіталізовано за минулу добу до закладів охорони здоров’я 75 осіб, з них - 2 дітей. Загалом госпіталізовано та перебуває в закладах охорони здоров’я з діагнозом "коронавірусна хвороба" 923 особи, в тому числі 42 дитини", - сказав Ляшко.
За його словами, з госпіталізованих у критичному стані перебуває 5 осіб, їх одразу розміщено на апарат штучної вентиляції легень. В цілому 43 особи наразі перебувають та потребують реанімаційних заходів з діагнозом "COVID-19".
"Ми маємо задіяних для надання медичної допомоги, станом на 10 ранку, сьогодні 48 апаратів (ШВЛ – ред.)",- розповів Ляшко.
Нагадаємо, в Україні, на 9 годину 10 квітня, зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.