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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51376 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60229 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Украине в больницах с COVID-19 находятся 923 человека, в том числе 42 ребенка

В Украине в больницах с COVID-19 находятся 923 человека, в том числе 42 ребенка

Киев  •  УНН

 • 10133 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В больницах в Украине с диагнозом "коронавирусная болезнь" находится 923 человека, из них 42 ребенка. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Госпитализированы за минувшие сутки в учреждения здравоохранения 75 человек, из них - 2 детей. В общем госпитализированы и находится в учреждениях здравоохранения с диагнозом "коронавирусная болезнь" 923 человека, в том числе 42 ребенка", - сказал Ляшко.

По его словам, из госпитализированных в критическом состоянии 5 человек, их сразу разместили на аппарат искусственной вентиляции легких. В целом 43 человека сейчас находятся и требуют реанимационных мероприятий с диагнозом "COVID-19".

"Мы задействованных для оказания медицинской помощи, по состоянию на 10 утра, сегодня 48 аппаратов (ИВЛ - ред.)", - рассказал Ляшко.

Напомним, в Украине, на 9:00 10 апреля, зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.

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