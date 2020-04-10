В Украине в больницах с COVID-19 находятся 923 человека, в том числе 42 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В больницах в Украине с диагнозом "коронавирусная болезнь" находится 923 человека, из них 42 ребенка. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Госпитализированы за минувшие сутки в учреждения здравоохранения 75 человек, из них - 2 детей. В общем госпитализированы и находится в учреждениях здравоохранения с диагнозом "коронавирусная болезнь" 923 человека, в том числе 42 ребенка", - сказал Ляшко.
По его словам, из госпитализированных в критическом состоянии 5 человек, их сразу разместили на аппарат искусственной вентиляции легких. В целом 43 человека сейчас находятся и требуют реанимационных мероприятий с диагнозом "COVID-19".
"Мы задействованных для оказания медицинской помощи, по состоянию на 10 утра, сегодня 48 аппаратов (ИВЛ - ред.)", - рассказал Ляшко.
Напомним, в Украине, на 9:00 10 апреля, зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.