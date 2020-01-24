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В Україні у дитбудинках-інтернатах проживає майже 3,5 тис. дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні у дитячих будинках-інтернатах проживає 3 422 дитини. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики та у пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

В Україні у дитбудинках-інтернатах проживає майже 3,5 тис. дітей

Зазначимо, що згідно із законодавством України, державний контроль за діяльністю інтернатних закладів усіх типів і форм власності здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади.

Як зазначили у Міністерстві соціальної політики, згідно з даними за 2018 рік, у системі соціального захисту населення у дитячих будинках-інтернатах проживає 1,7 тис. дітей.

“У 42 дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту населення проживає 1,7 тисячі дітей”, — сказано у повідомленні.

У МОН повідомили, що за даними 2018 року у системі освіти у дитячих будинках-інтернатах проживає 1 722 дітей.

“За статистичними даними, станом на 1 січня 2019 року у системі освіти функціонували 30 дитячих будинків, де виховувалися 1238 дітей, та 9 шкіл-інтернатів із 484 учнями”, — зазначається у повідомленні.

Так, додавши ці цифри виходить, що в Україні у дитячих будинках-інтернатах проживає 3 422 дитини у 81 дитячому будинку-інтернаті.

Також зазначається, що з початку реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 років з вересня 2018 року, за даними Мінсоцполітики, було ліквідовано 22 заклади системи соціального захисту населення.

“...Від 09.08.2018...реформовано 59 закладів інституційного догляду та виховання, зокрема: ліквідовано 22, реформовано у денні заклади 12, реформовано у стаціонарні заклади 25”, — додається у повідомленні.

У МОН відмітили, що упродовж 2017-2019 років у системі освіти ліквідували 9 закладів.

“Упродовж 2017-2019 років було припинено діяльність 7 дитячих будинків та 2 шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, — відмічається у відповіді на запит.

Так, з початку реформи в Україні ліквідували 31 дитячий будинок-інтернат.

Як повідомляв УНН, за два роки в України придбали 121 дім для створення дитячих будинків сімейного типу

Нагадаємо, у Києві станом на 1 жовтня 2019 року функціонує 24 будинки сімейного типу, у яких проживає майже 200 дітей

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