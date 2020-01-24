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В Украине в детдомах-интернатах проживает почти 3,5 тыс. детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине в детских домах-интернатах проживает 3422 ребенка. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства социальной политики и в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

В Украине в детдомах-интернатах проживает почти 3,5 тыс. детей

Отметим, что согласно законодательству Украины, государственный контроль за деятельностью интернатных учреждений всех типов и форм собственности осуществляют Министерство образования и науки Украины, Министерство социальной политики Украины, министерства и другие центральные органы исполнительной власти, к сфере управления которых относятся заведения.

Как отметили в Министерстве социальной политики, согласно данным за 2018 год, в системе социальной защиты населения в детских домах-интернатах проживает 1,7 тыс. детей.

"В 42 детских домах-интернатах системы социальной защиты населения проживает 1,7 тысячи детей", - сказано в сообщении.

В МОН сообщили, что по данным 2018 года в системе образования в детских домах-интернатах проживает 1722 детей.

"По статистическим данным, на 1 января 2019 года в системе образования функционировали 30 детских домов, где воспитывались 1238 детей, и 9 школ-интернатов с 484 учениками", - отмечается в сообщении.

Так, добавив эти цифры получается, что в Украине в детских домах-интернатах проживает 3422 ребенка в 81 детском доме-интернате.

Также отмечается, что с начала реализации Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы с сентября 2018 года, по данным Минсоцполитики, было ликвидировано 22 учреждения системы социальной защиты населения.

"...От 09.08.2018... реформировано 59 заведений институционального ухода и воспитания, в частности: ликвидировано 22, реформировано в дневные заведения 12, реформировано в стационарные учреждения 25", - добавляется в сообщении.

В МОН отметили, что на протяжении 2017-2019 годов в системе образования ликвидировали 9 заведений.

"В течение 2017-2019 годов была прекращена деятельность 7 детских домов и 2 школ-интернатов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", - отмечается в ответе на запрос.

Так, с начала реформы в Украине ликвидировали 31 детский дом-интернат.

Как сообщал УНН, за два года в Украине приобрели 121 дом для создания детских домов семейного типа.

Напомним, в Киеве по состоянию на 1 октября 2019 года функционирует 24 дома семейного типа, в которых проживает почти 200 детей.

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