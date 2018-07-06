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В Україні цього року сталося шість нападів на ромські поселення – Князєв

В Україні цього року сталося шість нападів на ромські поселення – Князєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. До Національної поліції України в цьому році надійшло шість повідомлень про напад на поселення ромів. Про це сказав голова Нацполіції Сергій Князєв під час зустрічі з послами G7, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.

За словами Сергія Князєва, в Україні близько 3100 місць компактного проживання ромів, загальною чисельність більше 100 тисяч осіб.

“Це кількість ромів, які проживають саме в таборах. У цьому році до поліції надійшло шість повідомлень щодо нападу на такі поселення: три — у Києві, два — Львівська область, одне — у Тернопільській”, — повідомив очільник НПУ.

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Він додав, що наразі у поліції зареєстровано дев’ять кримінальних проваджень — з яких чотири за фактами хуліганських дій, три — за ознаками порушення рівноправності громадян, одне — за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, а також одне провадження — за фактом умисного вбивства.

Князєв наголосив, що всі ці злочини є однотипними і пов’язані із нападами на місця компактного проживання ромів групами радикально налаштованої молоді.

Нагадаємо, у Львові напали на табір ромів. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. Цю подію слідчі кваліфікували як умисне вбивство, вчинене групою осіб.

Крім того, міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що постраждалим від нападу на кілька днів нададуть притулок.

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