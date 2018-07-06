В Украине в этом году произошло шесть нападений на ромские поселения - Князев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Национальная полиция Украины в этом году получила шесть сообщений о нападении на поселение ромов. Об этом сказал председатель Нацполиции Сергей Князев во время встречи с послами G7, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.
По словам Сергея Князева, в Украине около 3100 мест компактного проживания ромов, общей численность более 100 000 человек.
"Это количество ромов, проживающих именно в лагерях. В этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападении на такие поселения: три - в Киеве, два - Львовская область, одно - в Тернопольской", - сообщил глава НПУ.
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Он добавил, что сейчас в полиции зарегистрировано девять уголовных производств - из которых четыре по фактам хулиганских действий, три - по признакам нарушения равноправия граждан, одно - за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а также одно производство - по факту умышленного убийства.
Князев отметил, что все эти преступления являются однотипными и связанные с нападениями на места компактного проживания ромов группами радикально настроенной молодежи.
Напомним, во Львове напали на лагерь ромов. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. Это событие следователи квалифицировали как умышленное убийство, совершенное группой лиц.
Кроме того, городской глава Львова Андрей Садовый отметил, что пострадавшим от нападения на несколько дней предоставят убежище.