В Україні створюватимуть реєстр домашніх тварин: Кабмін погодив
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів України погодив пропозицію щодо реалізації протягом двох років експериментального проекту з проведення ідентифікації або реєстрації домашніх тварин. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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«Погоджено пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин з метою одержання оперативної і достовірної інформації про домашніх тварин, здійснення контролю за їх чисельністю та розмноженням, вакцинацію проти сказу для забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя», - написав Мельничук.
Він повідомив, що затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.
Доповнення
Міністерство цифрової трансформації оприлюднювало інформацію про те, які саме реєстри розробляються на платформі “Дія.Engine”. Зокрема, на платформі розробляють систему реєстрації домашніх тварин. Це - пілотний проєкт, який допоможе реєстрували улюбленців не тільки в державного, а й у приватного ветлікаря, що водночас допоможе з пошуком зниклих тварин.