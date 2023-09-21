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Від домашніх тварин до харчових добавок: які реєстри розробляються на платформі “Дія.Engine”

Від домашніх тварин до харчових добавок: які реєстри розробляються на платформі “Дія.Engine”

Київ • УНН

 • 183290 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило інформацію про те, які саме реєстри розробляються на платформі “Дія.Engine”. Про це інформує УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Цитата

“Дія.Engine — простий та зручний інструмент для швидкого запуску нових реєстрів і держпослуг. Вже 20 міністерств та органів влади опанували широкий функціонал платформи й активно трансформують застарілі системи й бази даних”, - зауважив Федоров. 

Деталі 

На платформі розробляють наступні реєстри:

  • Система реєстрації домашніх тварин. Пілотний проєкт, який допоможе реєстрували улюбленців не тільки в державного, а й у приватного ветлікаря, що водночас допоможе з пошуком зниклих тварин. 
  • Система рослинництва. Комплекс із 7 реєстрів, який допомагає зробити ринок насінництва в Україні прозорішим. Більше автоматичних процесів — менше бюрократії. 
  • Реєстр складських документів на зерно. Він допомагає вести облік зерна в Україні та створювати документи, які підтверджують право ним володіти. Важливий реєстр, який усуває корупційні ризики. 

Також команди розробників працюють над базовими реєстрами: для обліку крові в країні, харчових добавок, дезінфекційних засобів, нотифікації косметики тощо.

Зазначається, що загалом у розробці — 50 реєстрів. 20 з них створюються з європейськими партнерами для МОЗ, МВС, Мінагрополітики та інших держорганів. І це лише перші кроки до трансформації та оновлення баз даних і систем. 

Доповнення

Також український міністр висловив подяку партнерами з ЄС, які підтримали розробку концепції Дія.Engine.

"Окрема подяка GIZ та уряду Німеччини за фінансування розробки реєстрів. Попереду ще багато спільної роботи", - йдеться у повідомленні Федорова у Teelgram.

Нагадаємо

Міністерство цифрової трансформації презентувало платформу "Дія.Engine". 70 розробників вже працюють над створенням 50 реєстрів. Це інструмент, який дасть змогу органам влади швидко створювати реєстри, автоматизувати послуги й бази даних. 

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