От домашних животных до пищевых добавок: какие реестры разрабатываются на платформе "Дія.Engine"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министерство цифровой трансформации обнародовало информацию о том, какие именно реестры разрабатываются на платформе “Дія.Engine”. Об этом информирует УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
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“Дія.Engine — простой и удобный инструмент для быстрого запуска новых реестров и госуслуг. Уже 20 министерств и органов власти освоили широкий функционал платформы и активно трансформируют устаревшие системы и базы данных”, - отметил Федоров.
Детали
На платформе разрабатывают следующие реестры:
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- Система регистрации домашних животных. Пилотный проект, который поможет регистрировали любимцев не только у государственного, но и у частного ветврача, что одновременно поможет с поиском пропавших животных.
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- Система растениеводства. Комплекс из 7 реестров, который помогает сделать рынок семеноводства в Украине более прозрачным. Больше автоматических процессов — меньше бюрократии.
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- Реестр складских документов на зерно. Он помогает вести учет зерна в Украине и создавать документы, подтверждающие право им владеть. Важный реестр, который устраняет коррупционные риски.
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Также команды разработчиков работают над базовыми реестрами: для учета крови в стране, пищевых добавок, дезинфицирующих средств, нотификации косметики и т.д.
Отмечается, что всего в разработке — 50 реестров. 20 из них создаются с европейскими партнерами для Минздрава, МВД, Минагрополитики и других госорганов. И это только первые шаги к трансформации и обновлению баз данных и систем.
Дополнение
Также украинский министр выразил благодарность партнерами из ЕС, которые поддержали разработку концепции Дія.Engine.
"Отдельная благодарность GIZ и правительству Германии за финансирование разработки реестров. Впереди еще много совместной работы", - говорится в сообщении Федорова в Teelgram.
Напомним
Министерство цифровой трансформации презентовало платформу "Дія.Engine". 70 разработчиков уже работают над созданием 50 реестров. Это инструмент, который позволит органам власти быстро создавать реестры, автоматизировать услуги и базы данных.