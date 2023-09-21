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От домашних животных до пищевых добавок: какие реестры разрабатываются на платформе "Дія.Engine"

Киев • УНН

 • 183290 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министерство цифровой трансформации обнародовало информацию о том, какие именно реестры разрабатываются на платформе “Дія.Engine”. Об этом информирует УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Цитата

“Дія.Engine — простой и удобный инструмент для быстрого запуска новых реестров и госуслуг. Уже 20 министерств и органов власти освоили широкий функционал платформы и активно трансформируют устаревшие системы и базы данных”, - отметил Федоров. 

Детали 

На платформе разрабатывают следующие реестры:

  • Система регистрации домашних животных. Пилотный проект, который поможет регистрировали любимцев не только у государственного, но и у частного ветврача, что одновременно поможет с поиском пропавших животных. 
  • Система растениеводства. Комплекс из 7 реестров, который помогает сделать рынок семеноводства в Украине более прозрачным. Больше автоматических процессов — меньше бюрократии. 
  • Реестр складских документов на зерно. Он помогает вести учет зерна в Украине и создавать документы, подтверждающие право им владеть. Важный реестр, который устраняет коррупционные риски. 

Также команды разработчиков работают над базовыми реестрами: для учета крови в стране, пищевых добавок, дезинфицирующих средств, нотификации косметики и т.д.

Отмечается, что всего в разработке — 50 реестров. 20 из них создаются с европейскими партнерами для Минздрава, МВД, Минагрополитики и других госорганов. И это только первые шаги к трансформации и обновлению баз данных и систем. 

Дополнение

Также украинский министр выразил благодарность партнерами из ЕС, которые поддержали разработку концепции Дія.Engine.

"Отдельная благодарность GIZ и правительству Германии за финансирование разработки реестров. Впереди еще много совместной работы", - говорится в сообщении Федорова в Teelgram.

Напомним

Министерство цифровой трансформации презентовало платформу "Дія.Engine". 70 разработчиков уже работают над созданием 50 реестров. Это инструмент, который позволит органам власти быстро создавать реестры, автоматизировать услуги и базы данных. 

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