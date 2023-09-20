Мінцифра презентувала платформу "Дія.Engine" для створення реєстрів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністерство цифрової трансформації презентувало платформу «Дія.Engine». 70 розробників вже працюють над створенням 50 реєстрів. Це інструмент, який дасть змогу органам влади швидко створювати реєстри, автоматизувати послуги й бази даних, повідомило відомство, передає УНН.
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"Завдяки цьому держава зможе економити мільйони, а українці швидше отримуватимуть якісні сервіси онлайн", - повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За словами міністра, більшість баз даних та систем в Україні технологічно застарілі й вразливі до кібератак. Частина досі зберігається в паперовому вигляді чи Exel-таблицях.
"Зараз на платформі „Дія.Engine“ розробляється 50 реєстрів, частина з них уже працює на користь українців. Наприклад, Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який допоміг запустити послугу „єВідновлення“ в „Дії“. Сервіс став основою для прозорої відбудови", - наголосив Федоров.
Він також додав, що для розробки реєстрів у "Дія.Engine" не потрібні великі команди чи фахівці високого рівня. Опанувати широкий функціонал можна легко і швидко. На сьогодні підготували 70 розробників, які вже створюють реєстри та цифрові послуги на платформі.
У Мінагрополітики зауважили, що їх відомство одне з перших, що долучилися до цієї ініціативи. Зазначається, що зараз знаходяться в роботі на платформі 14 реєстрів, запланованих до реалізації цьогоріч. Незабаром відбудеться їхня презентація.
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