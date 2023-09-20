Мінцифра презентувала платформу "Дія.Engine" для створення реєстрів

Деталі

"Завдяки цьому держава зможе економити мільйони, а українці швидше отримуватимуть якісні сервіси онлайн", - повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За словами міністра, більшість баз даних та систем в Україні технологічно застарілі й вразливі до кібератак. Частина досі зберігається в паперовому вигляді чи Exel-таблицях.

"Зараз на платформі „Дія.Engine“ розробляється 50 реєстрів, частина з них уже працює на користь українців. Наприклад, Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який допоміг запустити послугу „єВідновлення“ в „Дії“. Сервіс став основою для прозорої відбудови", - наголосив Федоров.

Він також додав, що для розробки реєстрів у "Дія.Engine" не потрібні великі команди чи фахівці високого рівня. Опанувати широкий функціонал можна легко і швидко. На сьогодні підготували 70 розробників, які вже створюють реєстри та цифрові послуги на платформі.

У Мінагрополітики зауважили, що їх відомство одне з перших, що долучилися до цієї ініціативи. Зазначається, що зараз знаходяться в роботі на платформі 14 реєстрів, запланованих до реалізації цьогоріч. Незабаром відбудеться їхня презентація.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські розробники створили платформу на базі ШІ, яка виявляє ворожі фейки