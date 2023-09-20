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Минцифра презентовала платформу "Дія.Engine" для создания реестров

Минцифра презентовала платформу "Дія.Engine" для создания реестров

Киев • УНН

 • 243200 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министерство цифровой трансформации представило платформу «Дія.Engine». 70 разработчиков уже работают над созданием 50 реестров. Это инструмент, который позволит органам власти быстро создавать реестры, автоматизировать услуги и базы данных, сообщило ведомство, передает УНН.

Детали

"Благодаря этому государство сможет экономить миллионы, а украинцы быстрее будут получать качественные сервисы онлайн", - сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По словам министра, большинство баз данных и систем в Украине технологически устаревшие и уязвимые к кибератакам. Часть до сих пор хранится в бумажном виде или Exel-таблицах.

"Сейчас на платформе „Дія.Engine“ разрабатывается 50 реестров, часть из них уже работает в пользу украинцев. Например, Реестр поврежденного и разрушенного имущества, который помог запустить услугу „еВідновлення“ в „Дія“. Сервис стал основой для прозрачного восстановления", - отметил Федоров.

Он также добавил, что для разработки реестров в "Дія.Engine" не нужны большие команды или специалисты высокого уровня. Овладеть широким функционалом можно легко и быстро. На сегодня подготовили 70 разработчиков, которые уже создают реестры и цифровые услуги на платформе.

В Минагрополитики отметили, что их ведомство одно из первых, присоединившихся к этой инициативе. Отмечается, что сейчас находятся в работе на платформе 14 реестров, запланированных к реализации в этом году. Вскоре состоится их презентация.

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