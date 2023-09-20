Минцифра презентовала платформу "Дія.Engine" для создания реестров

Детали

"Благодаря этому государство сможет экономить миллионы, а украинцы быстрее будут получать качественные сервисы онлайн", - сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По словам министра, большинство баз данных и систем в Украине технологически устаревшие и уязвимые к кибератакам. Часть до сих пор хранится в бумажном виде или Exel-таблицах.

"Сейчас на платформе „Дія.Engine“ разрабатывается 50 реестров, часть из них уже работает в пользу украинцев. Например, Реестр поврежденного и разрушенного имущества, который помог запустить услугу „еВідновлення“ в „Дія“. Сервис стал основой для прозрачного восстановления", - отметил Федоров.

Он также добавил, что для разработки реестров в "Дія.Engine" не нужны большие команды или специалисты высокого уровня. Овладеть широким функционалом можно легко и быстро. На сегодня подготовили 70 разработчиков, которые уже создают реестры и цифровые услуги на платформе.

В Минагрополитики отметили, что их ведомство одно из первых, присоединившихся к этой инициативе. Отмечается, что сейчас находятся в работе на платформе 14 реестров, запланированных к реализации в этом году. Вскоре состоится их презентация.

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