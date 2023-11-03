В Украине будут создавать реестр домашних животных: Кабмин согласовал

Цитата

«Согласовано предложение Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по проведению идентификации и/или регистрации домашних животных с целью получения оперативной и достоверной информации о домашних животных, осуществления контроля за их численностью и размножением, вакцинацию против бешенства для обеспечения ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия», - написал Мельничук.

Он сообщил, что утвержден Порядок реализации экспериментального проекта.

Дополнение

Министерство цифровой трансформации обнародовало информацию о том, какие именно реестры разрабатываются на платформе “Дія.Engine”. В частности, на платформе разрабатывают систему регистрации домашних животных. Это - пилотный проект, который поможет регистрировали любимцев не только у государственного, но и у частного ветврача, что одновременно поможет с поиском пропавших животных.