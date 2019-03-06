В Україні створять Національну раду з питань раннього втручання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Кабінет Міністрів України сьогодні, 6 березня, прийняв постанову про “Деякі питання діяльності Національної ради з питань раннього втручання” для зменшення рівня інвалідизації дітей в Україні та запобіганню їх інституціалізації у ранньому віці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Урядового порталу.
Реалізація прийнятої постанови Кабінету Міністрів України сприятиме забезпеченню ефективного функціонування Національної ради, координації дій органів виконавчої влади з міжнародними партнерами з питань раннього втручання, підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з питань раннього втручання стосовно дітей з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень та їхніх сімей, підвищенню якості надання послуги раннього втручання, зменшенню рівня інвалідизації дітей в Україні та запобіганню їх інституціалізації у ранньому віці.
Нагадаємо, освіта для дітей з особливими потребами буде доступна в Україні не тільки в школах, а й у дошкільних закладах, а також в спеціальних групах професійно-технічних закладів.