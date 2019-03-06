В Украине создадут Национальный совет по вопросам раннего вмешательства
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Кабинет Министров Украины сегодня, 6 марта, принял постановление о "Некоторые вопросы деятельности Национального совета по вопросам раннего вмешательства" для уменьшению уровня инвалидизации детей в Украине и предотвращению их инстутиализации в раннем возрасте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Правительственного портала.
Реализация принятого постановления Кабинета Министров Украины будет способствовать обеспечению эффективного функционирования Национального совета, координации действий органов исполнительной власти с международными партнерами по вопросам раннего вмешательства, подготовки предложений по формированию и реализации государственной политики по вопросам раннего вмешательства в отношении детей с нарушениями развития или риском возникновения таких нарушений и их семей, повышению качества предоставления услуги раннего вмешательства, уменьшению уровня инвалидизации детей в Украине и предотвращению их инстутиализации в раннем возрасте.
Напомним, образование для детей с особыми потребностями будет доступна в Украине не только в школах, но и в дошкольных учреждениях, а также в специальных группах профессионально-технических заведений.